Nadine Visser loopt beste wereldjaartijd

Met haar tijd van 12.68 met een toegestane rugwind van 1,2 m/s bleef ze bovendien maar 6/100e van een seconde boven haar eigen Nederlands record uit 2019.

In de wedstrijd van de World Athletics Continental Tour Gold, waar normaliter - buiten tijden van corona - ook de FBK Games deel van uitmaakt kwamen meer Nederlanders aan de start. Zo won Nick Smidt de 400 meter horden in 49.86 en wisten sprinters Joris van Gool en Taymir Burnett in de finale van de 100 meter tot tijden van 10.28 en 10.37 (+1,3 m/s) te komen, goed voor een derde en vijfde plaats.