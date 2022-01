Melle Meulensteen wil naar Willem II en beroept zich op afspraken

In juli 2019 verlengde de verdediger, die tevens aanvoerder is van RKC, zijn contract tot 2022 met een optie voor nog twee jaar. Die optie is inmiddels gelicht. In de oorspronkelijke overeenkomst was een clausule opgenomen met daarin de vergoedingssom waarvoor Meulensteen zou mogen vertrekken. In het nieuwe contract keerde die clausule niet terug. Maar Meulensteen werd indertijd beloofd dat RKC zou meewerken als er zich een club aandiende waar hij graag naartoe wilde en waar hij zich zou kunnen verbeteren.

Fred Grim

Meulensteen wil dolgraag naar Willem II, waar Fred Grim sinds het begin van dit seizoen trainer is. Daar werkte hij prima mee samen bij RKC. Hij denkt dat Grim hem verder kan brengen. Voor de Waalwijkse club, die Willem II afgelopen weekeinde passeerde op de ranglijst, is het vervelend dat juist de streekgenoot het oog op Meulensteen heeft laten vallen. Tot twee keer toe is een bod op de speler afgewezen.

De onderhandelingen zijn nu opgeschort tot na het bekerduel met ADO Den Haag dat RKC dinsdag in eigen huis afwerkt. Bij de gesprekken wordt de voetballer, behalve door zijn zaakwaarnemer, ook bijgestaan door zijn vader René Meulensteen. In het vervolgoverleg zal het zeker over de mondelinge toezeggingen gaan.

Peter den Otter

Willem II heeft ook interesse in Peter den Otter, de keeperstrainer van RKC. Hij is een van de kandidaten om de vertrokken Harald Wapenaar op te volgen. Grim haalde Den Otter, die onder meer werkzaam is geweest bij Ajax en Almere City, vorig seizoen naar RKC. Bij Ajax hield Den Otter zich ook bezig met mentale begeleiding van sporters.