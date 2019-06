Excelsior-verdediger maakt pikante overstap

De 26-jarige centrumverdediger komt over van Excelsior, waar hij een aflopend contract bezat. Mattheij keert terug bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Hij heeft een contract voor één seizoen getekend op Het Kasteel.

„Jurgen is een jongen met veel Eredivisie-ervaring die, ondanks interesse van andere Eredivisie-ploegen, graag wilde terugkeren bij Sparta”, zegt Henk van Stee, technisch directeur van de Rotterdammers. „Hij was een van de steunpilaren van Excelsior die eraan heeft bijgedragen dat zij jarenlang in de Eredivisie gespeeld hebben. We zijn blij dat hij ons komt versterken.”