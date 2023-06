’Guardiola na afloop contract weg bij Manchester City’

Dat stelt althans The Guardian. Volgens de Engelse krant is Guardiola niet van plan nog een nieuw contract te tekenen bij Manchester City, nadat hij afgelopen november zijn verbintenis in het Etihad verlengde tot en met de zomer van 2025.

Als Guardiola zijn contract uitdient, is hij negen jaar in dienst geweest bij Manchester City. In zijn eerste zeven seizoenen won hij al vijf keer de Premier League, twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup, twee keer de FA Community Shield en sinds de 1-0 zege op Internazionale van afgelopen zaterdag dus ook eenmaal de Champions League.

Verder hoopt Guardiola dat Ilkay Gündogan (32) ook zijn lot verbindt aan de club. De aanvoerder heeft een aflopend contract, maar naar verluidt wil de manager hem verleiden te blijven met een eenjarig contract plus een optie voor nog een seizoen.