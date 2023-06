Woede bij Arsenal-fans: shirtsponsor begaat ’grove fout’ bij design nieuwe shirtjes

„Een blunder van jewelste”, klinkt het bij de Arsenal-aanhang. Enkele opmerkzame supporters waren niet mals voor de shirtsponsor van hun club toen er een fout in het design bleek te zijn geslopen. Het rood-witte shirt met gouden accenten brengt een ode aan de Invincibles, de ploeg die tijdens het seizoen 2003/04 onder Arsène Wenger ongeslagen bleef en kampioen van Engeland werd.

Om het twintigjarige jubileum van dit legendarische seizoen te vieren, besloot Adidas op de zijkant van het shirt de resultaten van alle 38 competitiewedstrijden te borduren. Maar wat blijkt nu? De shirtsponsor vergat een handvol resultaten te vermelden. Vier overwinningen en twee gelijke spelen ontbreken op het borduurwerk en daar zijn de fans van de Gunners allerminst blij mee.

Op sociale media regende het dan ook negatieve commentaren. Een van de supporters liet zich op Twitter uit over het voorval door over de prijs van het shirt te beginnen. „Als je £110 betaalt, moet het kloppen. Het is lachwekkend. Hoe heeft dit fout kunnen gaan?” En ook de club zelf heeft al via e-mail gereageerd op de kritiek. „We zijn ons bewust van de fout in het design van ons shirt. Daarom kunnen wij de bestellingen niet afronden en zullen alle kosten volledig worden terugbetaald. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongemak.”

Tekst verder onder de tweet

De verkoop van de authentieke shirts is logischerwijs stopgezet. Enkel de replicashirts zonder borduurwerk, en dus zonder fout in het design, blijven beschikbaar.