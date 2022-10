Premium Het beste van De Telegraaf

Voorselectie van liefst 39 spelers Van Gaal laat jeugd hopen op WK-wonder: ’Maar dit is niet mijn stijl’

AMSTERDAM - De woorden van Louis van Gaal plaatsen de WK-voorselectie van Mick van de Ven (Wolfsburg), Sven Botman (Newcastle United), Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Pascal Struijk (Leeds United), Xavi Simons (PSV) en Brian Brobbey (Ajax) in het juiste perspectief. „Het is een flinke lijst en dat is eerlijk gezegd niet mijn stijl”, verduidelijkte de bondscoach bij de bekendmaking van zijn 39-koppige groep. Hoewel de namen van de spelers van Jong Oranje ’voor het geval dat’ op de lijst zijn gezet, mag de jeugd nog altijd hopen op een ’WK-wonder’.