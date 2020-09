PSV kondigt komst Eran Zahavi aan: contract voor twee jaar

’Shalom Eran’, zo kondigt de Eindhovense club de entree van de 33-jarige spits uit Israël zondagmiddag aan. Zahavi komt transfervrij over van het Chinese Guangzhou R&F en tekent voor twee seizoenen in het Philips Stadion.

De 54-voudig international (twintig treffers) van Israël was in de voorbije vier jaar actief in China. „Ik heb daar een geweldige tijd gehad, maar ik wil nog één keer in Europa laten zien wat ik kan”, vertelt Zahavi, die eerder uitkwam voor het Italiaanse Palermo.

’Geweldige kans’

„PSV is voor mij een geweldige kans. Spelen om de prijzen en aanvallend voetbal. Er ligt hier een mooie uitdaging en ik kijk er naar uit om in Nederland te spelen.”

’Goalgetter met geweldig trackrecord’

Zahavi is een welkome aanwinst voor PSV, dat eerder deze zomer Ritsu Doan verhuurde en Sam Lammers verkocht. Technisch manager John de Jong: „Eran is een echte goalgetter met een geweldig trackrecord en voegt ervaring aan onze jonge selectie toe. Wij hebben een aantal hele goede, maar ook nog steeds erg jonge aanvallers. We staan aan de vooravond van hopelijk een heel druk seizoen, met veel internationale wedstrijden. Een brede selectie met meerdere opties zijn absoluut noodzakelijk om onze doelstellingen te bereiken.”

PSV hoopt in de komende dagen alle benodigde formaliteiten af te ronden, zodat Zahavi zo snel mogelijk bij de wedstrijdselectie kan aansluiten.