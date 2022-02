Zilver voor Jutta Leerdam op 1000 meter, Wüst eindigt olympische carrière met zesde plaats

Antoinette de Jong kwam al in de derde rit in actie en zette een goede race neer. Mede dankzij een sterke slotronde kwam ze met een tijd van 1.14,92 over de finish en kon ze met een tevreden gevoel de Spelen afsluiten. Dat Vanessa Herzog (in 2019 zilver bij de WK afstanden) niet in de buurt kwam van de tijd van de Nederlandse onderstreepte de uitstekende race van De Jong. Ze eindigde uiteindelijk op een knappe vijfde plaats.

Pas toen Leerdam in actie kwam, in rit 11, ging de tijd van De Jong er aan. De 23-jarige Nederlandse knalde naar een tijd van 1.13,83, maar was zelf allerminst tevreden. Een flinke misslag in de tussenronde kostte haar tijd. Gelijk na Leerdam was het de beurt aan Wüst. Ze finishte in 1.15,11 en ook zij was zichtbaar ontevreden.

Takagi mocht het daarna laten zien. Voorafgaand gold zij als grote favoriete voor het goud en de Japanse zette ook een geweldige tijd neer. In 1.13,19 knalde ze naar een olympisch record en verpulverde ze de concurrentie. Bowe reed in de laatste rit naar het brons.

Ireen Wüst. Ⓒ ANP/HH

Bijzondere dag Wüst

Het zou hoe dan ook een bijzondere dag worden voor Wüst die na de 1000 meter een punt zet achter haar imposante olympische carrière. Liefst vijf Spelen op rij veroverde Wüst een gouden plak. Ze won twee keer de 3000 meter, drie keer de 1500 meter en greep goud op de ploegachtervolging in 2014. Ook waren er nog eens vijf zilveren en twee bronzen medailles. Ze is daarmee Nederlands meest succesvolle olympiër ooit.