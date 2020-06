Sport met publiek: Djokovic laat het gebeuren in Belgrado

Novak Djokovic maakt zich populair bij een aantal vrouwelijke fans. Ⓒ EPA

Terwijl in heel Europa de coronamaatregelen het bedrijven van topsport nog altijd heel lastig maken, is daar bij de Adria Tour bijzonder weinig van te merken. Wie de beelden van het door Novak Djokovic in Belgrado georganiseerde demonstratietoernooi bekijkt, waant zich in een tijd dat het coronavirus de wereld nog niet teisterde.