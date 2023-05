Gustavo Hamer schiet Coventry naar Wembley in strijd om Premier League-promotie

Een dikke tien minuten na de pauze was het raak voor de oud-speler van Feyenoord, FC Dordrecht en PEC Zwolle. Hamer bleef uiterst rustig, toen hij in het vijandelijke strafschopgebied de bal kreeg. Hij wachtte even en vond vervolgens met zijn schot de verre hoek boven een nog springende Middlesbrough-verdediger op de doellijn.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Coventry neemt het nu over anderhalve week op Wembley in de play-offfinale op tegen Luton Town, dat zich dinsdag al de betere toonde tegen Sunderland. Voor Coventry is het laatste seizoen op het hoogste niveau 22 jaar geleden, voor Luton is het zelfs 31 jaar geleden.