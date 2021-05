Basketballer Curry leidt Warriors naar zege in Houston

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Curry leidt Warriors naar zege in Houston

09.37 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben met een zege op Houston Rockets goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de play-offs van de NBA. In het Toyota Center van de Rockets werd het 113-87 voor de Warriors.

In het derde kwart was topschutter Stephen Curry goed voor liefst 23 punten. Over de hele wedstrijd nam hij 30 punten voor zijn rekening. Aan de zijde van de Rockets kwamen Kevin Porter Jr. en Kenyon Martin Jr. beiden tot 16 punten.

Na de eerste twee kwarten keken de Warriors nog tegen een achterstand van 55-49 aan. „In de eerste helft konden we het gewoon niet op gang brengen”, zei Warriors-coach Steve Kerr. „Het is duidelijk dat we gedijen op Steph, dus toen hij niet vroeg kon schieten, zaten we een beetje vast in de modder. Maar in de tweede helft, toen hij eenmaal een paar schoten had gemaakt, nam onze energie toe, was onze lichaamstaal beter en konden we de controle overnemen.”

Onder aanvoering van Curry, die met 17 punten bijdroeg aan een reeks van 24 opeenvolgende punten voor de Warriors, pakte de ploeg van Kerr de 32e zege van het seizoen. Dit seizoen werd er net zo vaak verloren.

De Warriors staan nu negende in de Western Conference en blijven kans houden op een plek in de play-offs.