Vrouwen Twente kloppen PSV en leiden in kampioensgroep

Voetbalsters Twente na zege op PSV aan kop in kampioensgroep

15:37 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben de topper tegen PSV gewonnen. Op Sportcampus Diekman in Enschede was het elftal van trainer Tommy Stroot met 2-1 te sterk. Daarmee gaat FC Twente weer aan kop in de kampioensgroep, met 1 punt voorsprong op zowel PSV als Ajax.

Naomi Pattiwael zette PSV in de 35e minuut op voorsprong. Nog voor rust kwam FC Twente langszij dankzij Renate Jansen. Een kwartier voor tijd maakte Rieke Dieckmann het winnende doelpunt.

Volgende week zondag speelt FC Twente de uitwedstrijd tegen Ajax.

Miller verrast met zege in MotoGP-race Jerez

15:01 uur: De Australiër Jack Miller heeft voor de tweede keer in zijn carrière een race in de MotoGP gewonnen. De motorcoureur van Ducati zegevierde heel verrassend in de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez. Millers eerste zege was al weer 5 jaar geleden, toen hij in de stromende regen de TT van Assen op zijn naam schreef.

Francesco Bagnaia maakte er een dubbel succes van voor Ducati. De Italiaan finishte als tweede achter zijn teamgenoot Miller en nam de leiding in het wereldkampioenschap over van de Fransman Fabio Quartararo.

De coureur uit het fabrieksteam van Yamaha, winnaar van de vorige twee grands prix, reed ronden lang onbedreigd aan de leiding in race, totdat hij ineens zijn snelheid compleet kwijt was. Hij zag als eerste Miller voorbijrazen en zakte zelfs helemaal weg naar de 13e plaats.

Moto2: Puntje voor Bendsneyder in Moto2-race Jerez

14:49 uur: Bo Bendsneyder is op de 15e plaats geëindigd in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Spanje. Dat leverde de Rotterdamse motorracer 1 WK-punt op. Ook in de stand van het wereldkampioenschap bezet de coureur van het Indonesische team Pertamina Mandalika de 15e plek met 12 punten.

De Italiaan Fabio Di Giannantonio won de race op het circuit van Jerez. Hij passeerde na 23 ronden als eerste de finish voor zijn landgenoot Marco Bezzecchi en de Brit Sam Lowes. De Australiër Remy Gardner werd vierde en behield de leiding in het kampioenschap.

De Spanjaard Pedro Acosta zegevierde voor de derde keer op rij in de Moto3 en verstevigde de leiding in het WK-klassement.

Tennis: Naomi Osaka verliest in tweede ronde in Madrid

13.35 uur: Het is Naomi Osaka niet gelukt de derde ronde te bereiken van het grote WTA-toernooi van Madrid. De Japanse nummer 2 van de wereld moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Tsjechische Karolina Muchova, de mondiale nummer 20. Het werd 6-4 3-6 6-1.

Nadat Osaka de eerste set had verloren, keek ze in de tweede set tegen een 3-1-achterstand aan. Ze pakte vervolgens vijf games op een rij en sleepte er een derde set uit. Daarin verloor ze in rap tempo de eerste drie games. De 24-jarige Muchova liet Osaka (23) niet nog eens terugkomen en maakte het na een uur en 49 minuten af met een lovegame.

Osaka speelde voor het eerst sinds 2019 een toernooi op gravel, de ondergrond waarop ze nog nooit een titel veroverde.

Wielrennen: Van Emden slaat met oog op Giro tijdrit in Romandië over

12.47 uur: Wielrenner Jos van Emden stapt zondag niet meer op de fiets voor de afsluitende tijdrit in de Ronde van Romandië. Zijn ploeg Jumbo-Visma meldt dat dat besluit is genomen zodat de Nederlander zich volledig kan focussen op de Ronde van Italië, die zaterdag begint.

De Canadees Michael Woods van Israel Start-Up Nation won zaterdag de koninginnenrit en heeft in het klassement een voorsprong van 11 seconden op Ineos-kopman Geraint Thomas.

Naast Van Emden verschijnt Jumbo-Visma in de Giro aan de start met Dylan Groenewegen, George Bennett, Edoardo Affini, Koen Bouwman, David Dekker, Tobias Foss en Paul Martens

Basketbal: Curry leidt Warriors naar zege in Houston

09.37 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben met een zege op Houston Rockets goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de play-offs van de NBA. In het Toyota Center van de Rockets werd het 113-87 voor de Warriors.

In het derde kwart was topschutter Stephen Curry goed voor liefst 23 punten. Over de hele wedstrijd nam hij 30 punten voor zijn rekening. Aan de zijde van de Rockets kwamen Kevin Porter Jr. en Kenyon Martin Jr. beiden tot 16 punten.

Na de eerste twee kwarten keken de Warriors nog tegen een achterstand van 55-49 aan. „In de eerste helft konden we het gewoon niet op gang brengen”, zei Warriors-coach Steve Kerr. „Het is duidelijk dat we gedijen op Steph, dus toen hij niet vroeg kon schieten, zaten we een beetje vast in de modder. Maar in de tweede helft, toen hij eenmaal een paar schoten had gemaakt, nam onze energie toe, was onze lichaamstaal beter en konden we de controle overnemen.”

Onder aanvoering van Curry, die met 17 punten bijdroeg aan een reeks van 24 opeenvolgende punten voor de Warriors, pakte de ploeg van Kerr de 32e zege van het seizoen. Dit seizoen werd er net zo vaak verloren.

De Warriors staan nu negende in de Western Conference en blijven kans houden op een plek in de play-offs.