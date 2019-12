PSV met hangen en wurgen langs amateurs van GVVV

PSV viert de 1-0 tegen de amateurs van GVVV Ⓒ BSR Agency

PSV is op het nippertje een afgang vanjewelste bespaard gebleven in de strijd om de KNVB -beker. De club van interim-coach Ernest Faber had woensdagavond tegen tweededivisieclub GVVV een verlenging nodig om te winnen. Pas een paar minuten voor het einde zorgde Ihattaren voor opluchting bij PSV: 2-1.