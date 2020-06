Jarig PEC Zwolle terug op natuurgras

Visser was al langere tijd met de gemeente in gesprek om de terugkeer in de huidige tijd te realiseren, nu is er extra ruimte op de kalender ontstaan om het kunstgras op een goede manier te vervangen. Hij gaf eerder aan dat dit qua budgetten ’passen en meten’ zou worden, nu de gemeente financieel ook maatschappelijk diende bij te springen. Maar het is gelukt.

„Zo ben ik ontzettend blij hier kenbaar te kunnen maken dat we vanaf het nieuwe seizoen weer op natuurgras gaan spelen”, stelt Visser in zijn column.

„Ik ben van een generatie die niet anders weet, dan dat het echte voetbal wordt gespeeld op gras. Met een „linksbuiten met krijt aan de pantoffels” en grassprieten in de ogen (in mijn jeugd stond degene die bij de onderlinge partijtjes er echt helemaal niets van kon altijd als linksbuiten opgesteld). Ik kan me, met ongetwijfeld velen, nu al weer verheugen op geur van gras in ons stadion. En belangrijker dan dat gevoel van mijzelf, is dat we nu onze jonge spelers nog beter kunnen ontwikkelen in hun carrière als voetballer. We hebben samen met velen dit besluit juist nu kunnen nemen, met name ook dankzij de jaarlijkse exploitatie bijdrage vanuit de Eredivisie.”

PEC Zwolle is na ADO Den Haag en VVV-Venlo de derde Eredivisieclub die deze zomer de overstap maakt en het kunstgras definitief vaarwel zegt. Ter ere van de 110-jarige verjaardag brengt PEC een speciaal jubileumshirt uit en brengt het 110 taarten rond bij onder meer zorginstellingen en scholen in de regio.