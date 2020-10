RB Leipzig blijft aan kop, Bayern in kielzog

Justin Kluivert begon voor het eerst in de basis bij Leipzig, dat al vroeg op achterstand kwam via een treffer van Jhon Córdoba. Hertha raakte die voorsprong echter snel weer kwijt. De defensie van de Berlijners verdedigde niet goed uit bij een vrije trap, waardoor Dayot Upamecano de gelijkmaker binnenschoot. In de tweede helft kreeg Leipzig een strafschop na een overtreding van Córdoba op Willi Orban. Marcel Sabitzer schoot die binnen.

Invaller Deyovaisio Zeefuik speelde een negatieve hoofdrol in het duel. De van FC Groningen overgekomen verdediger kreeg in vijf minuten tijd twee keer geel en mocht alweer vertrekken, waardoor Hertha bijna de hele tweede helft met tien man speelde. Javairô Dilrosun viel in de slotfase nog in bij de bezoekers, waar ook Jessic Ngankam nog een rode kaart kreeg.

Bayern

Bayern München blijft in het spoor van Leipzig. De landskampioen won eenvoudig met 5-0 van Eintracht Frankfurt. Robert Lewandowski was verantwoordelijk voor drie doelpunten. De Poolse spits maakte er twee in de eerste helft en een in de tweede helft, zijn tiende alweer in vijf Bundesligawedstrijden. Leroy Sané zorgde nog voor de 4-0, Jamal Musiala voor de 5-0.

Gladbach

Borussia Mönchengladbach boekte bij FSV Mainz de tweede zege van het seizoen (2-3) en steeg naar de voorlopige vijfde plek. Lars Stindl had de bezoekers op voorsprong gebracht, maar Jean-Philippe Mateta draaide de wedstrijd om met twee treffers voor Mainz, waar Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd speelden. Na de rust trok Borussia het duel alsnog naar zich toe door doelpunten van Jonas Hofman en Matthias Ginter.

Union Berlin en Freiburg hielden beide een punt aan het duel over. De bezoekers uit Zuid-Duitsland kwamen via Vincenzo Grifo op voorsprong. Robert Andrich maakte in de eerste helft nog gelijk voor Union. Sheraldo Becker had een basisplaats bij de Berlijners en werd in de tweede helft gewisseld.