Colombiaanse profvoetballer Balanta (22) overlijdt op training

Andrés Balanta Ⓒ Twitter @ATOficial

De 22-jarige Colombiaanse voetballer Andrés Balanta is op een training van zijn club Atlético Tucumán overleden. De middenvelder zakte in elkaar en overleed, zo meldt de nummer 5 van de hoogste Argentijnse competitie. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.