PSG-voorzitter Al-Khelaïfi vindt ’de wereld unfair’ over Qatar: ’We zijn goede mensen’

„Geloof me, we doen ons best. We zijn goede mensen, we behandelen mensen vanuit het hart en het deed me pijn toen ik zag dat mensen negatief spraken. Dat is helemaal niet fair”, verklaarde Al-Khelaïfi bij het Engelse Talksport. „De wereld is zo unfair geweest tegenover Qatar. Maar natuurlijk zijn we niet perfect.”

Qatar kreeg onder meer kritiek vanwege de behandeling van arbeidsmigranten en de lhbti+-gemeenschap, maar volgens de leidinggevenden van het land zijn er verbeteringen doorgevoerd. „Natuurlijk zoals zijne hoogheid de emir zei, iedereen is welkom in Qatar. Het is een open deur met een open hart.”

„We hebben hier twaalf jaar op gewacht. We zijn verheugd dat de wereld naar ons land komt en dat we de mensen de waarheid kunnen laten zien over ons land en onze bevolking die graag mensen ontvangt en verwelkomt.”