Raymond van Barneveld is ’back’: eerste zege sinds rentree in PDC Tour

’Barney’ klopte Ryan Murray met 6-5 in de zogenaamde PDC Super Series. De Hagenaar kwam knap terug van een 5-2 achterstand. Het gemiddelde van de vijfvoudig wereldkampioen kwam uit op 98.3.

Donderdag verloor Van Barneveld bij zijn rentree van Stephen Bunting (6-5). Hij heroverde vorige week zijn tourkaart, waarmee hij weer kan meedoen aan de grotere toernooien van de PDC.

Raymond van Barneveld Ⓒ René Bouwman

Van Barneveld kondigde in 2019 zijn afscheid aan. Hij worstelde met zichzelf en met zijn privésituatie. Barney hoopte op een groots afscheid op het WK in Londen, maar het werd een teleurstelling.

Begin 2020 sloot hij zijn dartscarrière af op een feestavond in AFAS Live, in het bijzijn van oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ruim een half jaar later kondigde Van Barneveld aan terug te komen uit zijn dartspensioen.