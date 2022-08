Premium Het beste van De Telegraaf

’De mensen gingen hier helemaal los’ Kippenvel voor renners bij Vuelta-presentatie in Utrecht

UTRECHT - Stuk voor stuk stonden de renners te glunderen op het presentatiepodium in het centrum van Utrecht. Toegejuicht door het publiek als hun naam werd omgeroepen, en zeker wanneer het een Nederlander betrof ging bij wijze van spreken het dak er af. Robert Gesink, die er tijdens de Tour-start in 2015 ook bij was, genoot er tijdens deze Vuelta-ouverture opnieuw met volle teugen van. „De mensen gingen helemaal los toen we op dat podium stonden. Echt super om te ervaren”, aldus de 36-jarige routinier, die Primoz Roglic aan zijn vierde eindzege op rij moet helpen.