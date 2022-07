Van der Poel voelde zich een stuk beter in zevende Touretappe

„Het ging een stuk beter”, zei Van der Poel bij de NOS. „Dat had ik niet verwacht eigenlijk maar ik ben wel tevreden. Puur mijn gevoel was een stuk beter en ik had minder moeite met het tempo. Hopelijk blijft het zo. Ik hoop dat ik deze trend kan vasthouden.”

Van der Poel liet na de rit van donderdag weten dat hij enige keren eraan had gedacht om af te stappen. „Ik wil nog wel even doorzetten, maar als het morgen nog zo gaat, denk ik niet dat ik nog een dag ga aanklampen”, zei hij toen.

Nu wil de 27-jarige renner vooralsnog doorrijden in de Tour. „Dat was sowieso het plan. Ik hoop dat de stijgende lijn zich voortzet.” Van de klim naar La Planche des Belles Filles had hij best genoten. „Die klim heb ik vaker gedaan en was wel leuk. En het publiek, dat hielp ook wel.”

Kruijswijk put vertrouwen uit tweede plek Vingegaard

Jumbo-Visma-renner Steven Kruijswijk put vertrouwen uit het feit dat zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard als tweede finishte op La Super Planche des Belles Filles. Jumbo-Visma heeft een moeizame eerste week van de Tour de France achter de rug.

„Dat Jonas hier tweede wordt, geeft veel vertrouwen voor de komende weken”, zei Kruijswijk voor de camera van de NOS. „Het parcours was niet superlastig tot de finale, maar de laatste 20 minuten waren een goede meting. Dat hij een strijd kan leveren met Pogacar is een goed teken. Er is niks aan te doen dat Pogacar weer wint, want deze klim was op zijn lijf geschreven.”

Kruijswijk oogde tevreden, ook omdat Primoz Roglic als derde aankwam. „Hij heeft zich superknap herpakt en is mentaal sterk. We hebben ze zo goed mogelijk ondersteund. Zelf ben ik zo hard als ik kon naar boven gereden, totdat ik op de limiet zat.”

Vingegaard heeft in het klassement ruim een halve minuut achterstand op Pogacar, Roglic al 2 minuten en 45 seconden.