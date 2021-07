Handbalsters blijven winnen op Olympische Spelen en plaatsen zich voor kwartfinale

Oranje begon met veel vertrouwen aan het treffen met Angola. De equipe van Emmanuel Mayonnade zit goed in het toernooi en rekenden in de eerste twee groepswedstrijden simpel af met gastland Japan (32-21) en Zuid-Korea (43-36).

Nederland kwam al snel op een 5-2 voorsprong, maar Angola liet zich niet direct van de wijs brengen en knokte terug tot 5-5. Oranje leek echter wakker geschud, scoorde vier keer op rij en herstelde de voorsprong dus weer snel: 9-5. Toch liet de ploeg van Mayonnade Angola steeds terugkomen in de wedstrijd, waardoor het verschil bij het rustsignaal slechts twee goals was: 17-15.

Na rust kwam Nederland scherper uit de kleedkamer en werd de marge wederom hersteld: 21-16. Nu liet Oranje Angeloa niet meer terugkomen. In de slotfase van de wedstrijd kwam de voorsprong niet meer in gevaar.De eerste vier uit de groep van zes plaatsen zich bij de laatste acht. Zaterdag speelt Nederland tegen Noorwegen, de laatste tegenstander in de groep is Montenegro.

