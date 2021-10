Bayern München krijgt ongenadig pak slaag na ’collectieve black-out’

Voor Bayern, dat op volle sterkte aantrad, is het de ruimste nederlaag in 43 jaar. In 1978 was Fortuna Düsseldorf met 7-1 te sterk voor de recordkampioen van Duitsland. Nooit eerder werd er zo ruim verloren in de beker.

Ramy Bensebaini en Breel Embolo waren beiden twee keer trefzeker voor Gladbach, dat al in de tweede minuut op voorsprong kwam via Kouadio Koné. Uitblinker Embolo was ook bij het eerste en derde doelpunt betrokken. De 3-0 werd gemaakt uit een strafschop.

Bayern kwam voor het eerst sinds februari 2020 niet tot scoren. Begin vorig jaar werd het 0-0 tegen RB Leipzig, dat toen nog onder leiding stond van Julian Nagelsmann. De Duitse trainer stapte deze zomer over naar Bayern, maar hij ontbrak in Mönchengladbach omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus.

Vorig seizoen werd Bayern ook in de tweede ronde uitgeschakeld. Toen was Holstein Kiel na strafschoppen te sterk.

Collectieve black-out

Een ’collectieve black-out’, zo noemde technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern' München de zware bekernederlaag bij Borussia Mönchengladbach. Hoewel Bayern met vrijwel alle sterren aantrad, verloor de ’Rekordmeister’ in de tweede ronde van het toernooi om de DFB-Pokal met maar liefst 5-0. „Alles wat fout kon gaan, ging ook fout”, aldus Salihamidzic. „We hebben in de eerste helft geen duel gewonnen. Dit is onverklaarbaar.”

Trainer Julian Nagelsmann ontbrak net als afgelopen weekeinde op de bank bij Bayern, omdat hij besmet is met het coronavirus. Zijn assistent Dino Toppmöller had geen verklaring voor de off-day van de koploper van de Bundesliga. „Dit is een pikzwarte dag voor ons. We waren overal een stap te laat. Het spijt ons dat we onze fans zo in de steek hebben gelaten”, zei Toppmöller.

Bayern trad in Mönchengladbach aan met onder anderen Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry en Leroy Sané, maar de sterrenploeg stond na 21 minuten al met 3-0 achter. „Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, zei Müller, de enige speler die voor de camera wilde verschijnen. „Met uitzondering van Neuer speelden we allemaal rampzalig. We kunnen alleen maar onze excuses aanbieden aan onze fans.”

Bayer Leverkusen blameert zich, ondanks goal Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong heeft met een doelpunt niet kunnen voorkomen dat Bayer Leverkusen werd uitgeschakeld in het Duitse bekertoernooi. Bayer verloor in de tweede ronde van de DFB Pokal thuis met 2-1 van Karlsruher SC, dat uitkomt op het tweede niveau van Duitsland.

Jeremie Frimpong (l) is blij Ⓒ ANP Pro Shots

De 20-jarige Frimpong maakte in de 54e minuut gelijk met een schot in de linkerbovenhoek. Het betekende zijn eerste doelpunt ooit voor Bayer. De Koreaan Choi Kyoung-Rok bezorgde Karlsruher SC toch een plek in de volgende ronde.

Bayer haalde in 2020 nog de finale van de Duitse bekerfinale. In de eindstrijd bleek Bayern München vorig jaar met 4-2 te sterk.

Bij Karlsruher SC tekende Ricardo van Rhijn onlangs een contract.

Bekerzege Liverpool bij Preston North End

Liverpool heeft zich in de vierde ronde van de League Cup niet laten verrassen door Preston North End, dat uitkomt in het Championship (tweede profniveau). De ploeg van trainer Jürgen Klopp won met 2-0. Takumi Minamino en Divock Origi kwamen in het laatste halfuur tot scoren.

Liverpool trad met een veredeld B-team aan. Verdediger Virgil van Dijk had een vrije avond. Bij de thuisclub deed Sepp van den Berg, die wordt gehuurd van Liverpool, de hele wedstrijd mee.

Spurs

Tottenham Hotspur won met 1-0 bij Burnley. Lucas Moura maakte na ruim een uur het doelpunt. Steven Bergwijn werd in de 66e minuut gewisseld bij de Spurs. Erik Pieters deed de hele wedstrijd mee bij Burnley.

Einde aan reeks City

West Ham United schakelde Manchester City uit na strafschoppen: 5-3. In de reguliere speeltijd was niet gescoord (0-0). Bij City speelde Nathan Aké de hele wedstrijd mee.

Manchester City won de afgelopen vier jaar het tweede bekertoernooi van Engeland. Phil Foden was de enige speler die miste van 11 meter. Na vijf rake trappen van de thuisclub lag City eruit.

Leicester

Leicester City gaf op eigen veld tegen Brighton & Hove Albion twee keer een voorsprong uit handen: 2-2. In de strafschoppenreeks kwam het toch nog goed voor de thuisclub: 4-2. Bij de bezoekers speelde Jürgen Locadia de hele wedstrijd. Joël Veltman ging in de 63e minuut naar de kant. Doelman Kjell Scherpen bleef op de bank.