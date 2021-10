DFB Pokal: Bayer Leverkusen blameert zich, ondanks goal Jeremie Frimpong

Voetbal

Drama voor Ronald Koeman: FC Barcelona wéér onderuit, Memphis Depay mist penalty

Enkele dagen nadat trainer Ronald Koeman met FC Barcelona in El Clásico verloor tegen Real Madrid, is de Catalaanse ploeg in La Liga weer onderuit gegaan tegen een Madrileense club. Uit bij Rayo Vallecano werd met 1-0 verloren. Memphis Depay miste nog een strafschop in de tweede helft.