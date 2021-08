Sport Kort: Luiten en Van Meijel als middenmoters door in Praag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Luiten en Van Meijel als middenmoters door in Praag

20:28 uur De Nederlandse golfers Joost Luiten en Lars van Meijel beginnen als middenmoters aan het slotweekeinde van de Czech Masters in Praag. Beiden staan na twee ronden met een score van 142 slagen (-2) op de gedeelde 34e plaats.

Luiten ging ook op vrijdag rond in 71 slagen. Hij produceerde zes birdies en vijf bogeys. Van Meijel verging het beter in zijn tweede omloop. Met drie birdies en een bogey was hij na 70 slagen klaar met zijn rondgang langs de achttien holes.

De Amerikaan Paul Peterson begint zaterdag als leider aan de derde ronde met een score van 138 slagen.

Tennisster Barty klopt Krejcikova in kwartfinale Cincinnati

19:30 uur Tennisster Ashleigh Barty heeft de halve finales bereikt van het WTA-toernooi van Cincinnati. De Australische nummer 1 van de wereld won in twee sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova: 6-2 6-4.

Krejcikova won afgelopen voorjaar Roland Garros en Barty was de beste op Wimbledon. In de eerste set was de Australische overtuigend de sterkste met twee breaks. In de tweede nam Krejcikova een break voorsprong, maar Barty kwam terug en besliste het met 6-4.

In de halve finale treft de als eerste geplaatste Australische de winnaar van de partij tussen de Duitse Angelique Kerber en de Tsjechische Petra Kvitova.

Volleybalsters op EK ook langs Finland met ruim verschil

18.05 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben bij het EK ook de tweede groepswedstrijd in Roemenië met duidelijke cijfers gewonnen. Oranje versloeg Finland in Cluj-Napoca vlot in drie sets: 25-10 25-10 25-18. Juliët Lohuis was met 12 punten topscorer in de Nederlandse ploeg.

De soepele overwinning voor het team van bondscoach Avital Selinger kwam niet echt als een verrassing. Nederland staat op de wereldranglijst op de achtste plek, Finland neemt de 52e plaats in.

Nederland opende het EK donderdag met een afgetekende zege tegen Oekraïne (3-0). Finland verloor in de eerste groepswedstrijd van Zweden (3-2).

Nederland speelt zondag tegen Roemenië en daarna volgen de groepsduels met Turkije (dinsdag) en Zweden (woensdag). De eerste vier teams van de poule plaatsen zich voor de achtste finales. Het EK vindt tot en met 4 september plaats in vier landen, Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië.

Wielrenner Hayter wint ook tweede rit in Ronde van Noorwegen

18.04 uur: Wielrenner Ethan Hayter heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Brit van Ineos Grenadiers, die de eerste rit ook al op zijn naam had geschreven, won na 185 kilometer de sprint in Sirdal en verstevigde zijn leidende positie. Mike Teunissen eindigde als derde.

Vijf renners, onder wie de Noor Tobias Foss van Jumbo-Visma, gingen er vandoor in de rit van Tjørhomfjellet naar Fidjeland in de uitgestrekte gemeente Sirdal. Met nog 15 kilometer te gaan werden de laatste drie renners bijgehaald. Meteen ging er een groep van negen renners met daarbij klassementsleider Ethan Hayter weg, maar die kon ook niet voor blijven.

In de steile slotkilometer nam de Noor Alexander Kristoff het initiatief voor land- en ploeggenoot Sven Erik Bystrøm. Die werd in de laatste 100 meter echter voorbijgestoken door de Belg Tosh Van der Sande, maar Hayter wist met een sterk eindschot de Belg nog te passeren. Teunissen kwam net achter Van der Sande binnen.

Wielrenner Danny van Poppel derde in GP Marcel Kint

16.31 uur: De Nederlandse wielrenner Danny van Poppel is in de Grote Prijs Marcel Kint op de derde plaats geëindigd. De 28-jarige coureur van Intermarché-Wanty Gobert kwam na 196 kilometer tussen Zwevegem en Kortrijk in de eindsprint net tekort. De Colombiaan Alvaro Hodeg (Deceuninck -Quick-Step) kwam als eerste over de finish, met een minimale voorsprong op nummer 2 Tim Merlier (Alpecin-Fenix) uit België.

In de nerveuze finale gingen op ongeveer 2 kilometer van de finish diverse renners onderuit, onder wie Boy van Poppel, de oudere broer en ploeggenoot van de nummer 3 in Kortrijk.

Danny van Poppel was na afloop niet helemaal tevreden met zijn podiumplek. „In de laatste bocht liet ik een gaatje van een paar meter vallen op Merlier en Hodeg. Als ik die bocht beter had genomen, dan was ik zeker op gelijke hoogte gekomen met dit duo en had ik voor de overwinning kunnen gaan. Maar uiteraard is het geen schande om je meerdere te moeten erkennen in dit duo.”

Oranje Leeuwinnen blijven vierde op wereldranglijst

10.30 uur: De Nederlandse voetbalsters blijven de vierde plaats van de wereldranglijst bekleden. Oranje werd in de kwartfinale van de Olympische Spelen na strafschoppen uitgeschakeld door de Verenigde Staten.

Amerika moest genoegen nemen met een bronzen medaille op de Spelen, maar blijft de wereldranglijst aanvoeren. Zweden klom naar de tweede plaats, na een zilveren medaille op de Spelen. De kersverse olympisch kampioen Canada is naar een zesde plaats gestegen. Duitsland blijft de nummer 3 van het mondiale klassement.

Olympisch kampioen Alexander Zverev naar kwartfinale in Cincinnati

07.51 uur: Alexander Zverev heeft de smaak te pakken in Cincinnati. De olympisch kampioen heeft zich met een zege op de Argentijn Guido Pella voor de kwartfinales geplaatst (6-2 6-3).

Zverev doet al sinds 2015 mee aan het toernooi in Cincinnati. Hij vierde afgelopen woensdag pas zijn eerste zege in de Amerikaanse stad. Toen was hij te sterk voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris: 7-6 (3) 6-2.

Eerder schaarde de als eerste geplaatste Daniil Medvedev zich al bij de laatste acht. De Rus klopte de Bulgaar Grigor Dimitrov (6-3 6-3). Stefanos Tsitsipas, als tweede geplaatst, herstelde zich van een slechte start tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. De Griek won uiteindelijk met 5-7 6-3 6-4.

Naomi Osaka na 41 onnodige fouten uitgeschakeld in Cincinnati

07.00 uur: Naomi Osaka is in de derde ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereldranglijst liet zich verrassen door Jil Teichmann uit Zwitserland: 3-6 6-3 6-3.

Osaka maakte maar liefst 41 onnodige fouten tegen de nummer 76 van de wereldranglijst. De Japanse speelde in Cincinnati haar eerste toernooi sinds de Olympische Spelen in Tokio, waar ze al in de derde ronde verloor van Markéta Vondrousova uit Tsjechië.

Ashleigh Barty wist zich wel overtuigend voor de kwartfinales te plaatsten. De nummer 1 van de wereldranglijst gunde Victoria Azarenka uit Wit-Rusland slechts twee games.