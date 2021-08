Sport Kort: Naomi Osaka na 41 onnodige fouten uitgeschakeld in Cincinnati

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympisch kampioen Alexander Zverev naar kwartfinale in Cincinnati

07.51 uur: Alexander Zverev heeft de smaak te pakken in Cincinnati. De olympisch kampioen heeft zich met een zege op de Argentijn Guido Pella voor de kwartfinales geplaatst (6-2 6-3).

Zverev doet al sinds 2015 mee aan het toernooi in Cincinnati. Hij vierde afgelopen woensdag pas zijn eerste zege in de Amerikaanse stad. Toen was hij te sterk voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris: 7-6 (3) 6-2.

Eerder schaarde de als eerste geplaatste Daniil Medvedev zich al bij de laatste acht. De Rus klopte de Bulgaar Grigor Dimitrov (6-3 6-3). Stefanos Tsitsipas, als tweede geplaatst, herstelde zich van een slechte start tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. De Griek won uiteindelijk met 5-7 6-3 6-4.

Naomi Osaka na 41 onnodige fouten uitgeschakeld in Cincinnati

07.00 uur: Naomi Osaka is in de derde ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereldranglijst liet zich verrassen door Jil Teichmann uit Zwitserland: 3-6 6-3 6-3.

Osaka maakte maar liefst 41 onnodige fouten tegen de nummer 76 van de wereldranglijst. De Japanse speelde in Cincinnati haar eerste toernooi sinds de Olympische Spelen in Tokio, waar ze al in de derde ronde verloor van Markéta Vondrousova uit Tsjechië.

Ashleigh Barty wist zich wel overtuigend voor de kwartfinales te plaatsten. De nummer 1 van de wereldranglijst gunde Victoria Azarenka uit Wit-Rusland slechts twee games.