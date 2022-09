Premium Het beste van De Telegraaf

Mathieu van der Poel keert met dolksteek in hart terug uit nachtmerrie

Door Hans Ruggenberg

Van der Poel rust uit na de mixed relay Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De geldboete van omgerekend zo’n 1000 euro zal Mathieu van der Poel nauwelijks raken, de échte straf trof hem als een dolk in zijn hart. MvdP belandde in een situatie waar hij niet om had gevraagd. Zaterdagavond werd hij door twee klierende pubermeisjes beroofd van zijn kans om wielergeschiedenis te schrijven. Met kriebels in de buik keek hij uit naar de WK-wegrace, waarin hij dartelend op zoek wilde naar de regenboogtrui. Dat juist dat hem is afgenomen, is een keiharde straf die voorlopig aan hem zal vreten.