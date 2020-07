Hamilton klaagt over gebrek aan steun binnen Formule 1 in strijd tegen racisme

Evenals bij de vorige Grand Prix in Oostenrijk was er voor het begin van de derde seizoensrace in Hongarije verwarring over de uitvoering van de protestactie tegen racisme en discriminatie. Een aantal coureurs kwam te laat en niet alle rijders gingen met initiatiefnemer Hamilton op één knie zitten, de symbolische daad tegen politiegeweld tegen zwarte mensen.

De demonstratie moest ook snel worden opgebroken, omdat het volkslied klonk. „Vanuit de coureurs gezien lijkt het erop dat velen de mening zijn toegedaan dat ze het een keer hebben gedaan en dat ze niet nog een keer doen”, zei Hamilton, de enige zwarte coureur in het huidige F1-deelnemersveld.