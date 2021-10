Premium Het beste van De Telegraaf

Internationale verwarring: ’Krankzinnige winnende goal Kylian Mbappé’



Kylian Mbappé staat hier nog buitenspel. Ⓒ Screenshot

De regels schrijven voor dat de winnende treffer van Kylian Mbappé in de finale van Nations League tegen Spanje (2-1) terecht werd goedgekeurd. De Franse wonderspits (22) stond buitenspel op het moment dat er een pass richting hem werd verzonden, maar omdat de Spanjaard Eric Garcia de bal bewust nog licht toucheerde, werd buitenspel opgeheven. Dat zal zo zijn, maar in verscheidene internationale media heerst er toch het nodige ongeloof over het goedkeuren van het doelpunt.