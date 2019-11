Feyenoord met hangen en wurgen langs RKC

Trainer Dick Advocaat voerde in de defensie noodgedwongen enkele wijzigingen en dat wierp in het begin niet bepaald zijn vruchten af. Na een klein kwartier kwam RKC op voorsprong. Via de kluts schoot Darren Maatsen de Waalwijkers op 0-1.

Enkele minuten later werd de marge al vergroot tot twee treffers. Kenneth Vermeer liet zich in de korte hoek verrassen door Sylla Sow. Vijf minuten na de 0-2 maakte Feyenoorder Nicolai Jørgensen de aansluitingstreffer.

Oog in oog met RKC-doelman Etienne Vaessen houdt Nicolai Jørgensen het hoofd koel en schuift de bal onder de keeper het doel in. Ⓒ ANP Sport

Inmiddels stond Sam Larsson - die de geblesseerd uitgevallen Luis Sinisterra had vervangen - binnen de lijnen. Het was de Zweed die Feyenoord vijf minuten voor rust langszij schoot. Zijn vrije trap vanaf de rand van de zestien ging via de muur het doel in.

Ook na rust lag het tempo hoog in De Kuip. Het was een open wedstrijd, met veel ruimte over het hele veld. Het leidde tot grote kansen over en weer. Een inzet van Jørgensen werd van de doellijn gehaald, Steven Berghuis kopte voor een haast leeg doel op de paal en in de counter ontbrak het RKC aan scherpte, anders had Feyenoord-huurling Dylan Vente vrij baan gehad richting Vermeer.

Steven Berghuis kopt uit vrije positie de bal op de baal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Naarmate het eindsignaal naderde raakte de pijp aan beide kanten steeds leger. Het veld bleef immers groot, evenals de afstanden die de spelers moesten afleggen. Gek was het dan ook niet dat er werd gescoord vanuit een dood spelmoment. Marcos Senesi, de vervanger van de geblesseerde Edgar Ié, maakte in de 85e minuut zijn eerste goal voor Feyenoord. Het leverde zijn ploeg direct drie punten op.

In de blessuretijd kreeg Berghuis nog een uitgelezen kans op 4-2, maar het geluk was de aanvoerder niet gezind. Voor open doel raakte hij de onderkant van de lat. Vlak daarna raakte Berghuis verwikkeld in een opstootje met Vaessen. De doelman riep iets naar de Feyenoorder, die op zijn beurt een elleboog uitdeelde. Het incident werd door de scheidsrechter en de VAR door de vingers gezien.

