Ricksen (1976-2019); rechtsback die boegbeeld werd van strijd tegen ALS

Ricksen in januari 2015 bij een benefietduel in het stadion van Glasgow Rangers. Ⓒ BSR Agency

De internationale voetbalwereld is opgeschrikt door het nieuws, dat ex-voetballer Fernando Ricksen op 43-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van de meedogenloze spierziekte ALS. Sinds de 12-voudig Oranje-international in 2013 in het tv-programma De Wereld Draait Door wereldkundig maakte dat hij ALS had, is Ricksen uitgegroeid tot hét gezicht van de strijd tegen ALS, die in het teken staat van fondsenwerving voor verdergaand onderzoek naar behandeling van de ziekte.