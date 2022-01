Giovanni van Bronckhorst ondanks einde van zegereeks met Rangers niet ontevreden

De openingsgoal van Ianis Hagi werd ruim een kwartier voor tijd onschadelijk gemaakt door een rake strafschop van Aberdeen-speler Lewis Ferguson. „Soms zitten dit soort wedstrijden ertussen”, analyseerde Van Bronckhorst, die na zeven competitiezeges op een rij direct tot trainer van de maand was uitgeroepen in Schotland.

Van Bronckhorst kon mede door een rode kaart van Ryan Kent in de slotfase niet eens heel ontevreden zijn met het puntenverlies. „ Het is niet zo dat je naar ieder stadion gaat en meteen de wedstrijd domineert. We wisten dat het hier lastig ging worden. Al met al ben ik, zeker door de rode kaart, blij dat we een punt hebben veroverd.”

In de Schotse Premierschip staat Rangers na 21 duels met een totaal van 52 punten bovenaan. Celtic, dat maandag met 2-0 won van Hibernian, heeft een achterstand van vier punten. Aberdeen bezet de zesde plaats, met 28 punten.

Rood Ryan Kent

De rode kaart van Kent leidde tot een opvallend moment. Aberdeen-aanvoerder Scott Brown kon zijn lach niet inhouden toe de Rangers-speler moest inrukken en zwaaide hem zelfs pestend uit. Brown speelde jarenlang voor aartsrivaal Celtic en had het in die periode geregeld aan de stok met Kent.

