Julian Alaphilippe is geel kwijt na tijdstraf

De Franse renner van Deceuninck - Quick-Step had binnen de laatste 20 kilometer voedsel aangenomen van een verzorger. Dat is verboden. Alaphilippe kreeg een tijdstraf van 20 seconden en zakte daardoor naar de zestiende plaats in het algemeen klassement.

De nieuwe leider is de Brit Adam Yates van de ploeg Mitchelton-Scott. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic steeg naar de tweede plaats. Zijn ploeggenoot Tom Dumoulin is op de zesde plaats de hoogst geklasseerde Nederlander.

