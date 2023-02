Premium Het beste van De Telegraaf

Topsnelheid van 34,66 kilometer per uur Milan van Ewijk de Speedy Gonzales van de Eredivisie

Door Jeroen Kapteijns

Milan van Ewijk. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De snelste speler van de Eredivisie speelt bij SC Heerenveen. Uit metingen is gebleken dat Milan van Ewijk de grootste Speedy Gonzales is in het Nederlandse voetbal met een topsnelheid van 34,66 kilometer per uur. In de afgelopen transferperiode werd er al volop getrokken aan de 22-jarige rechtsback, die zich opmaakt voor een stap omhoog komende zomer. Eerst wacht met de club van Abe Lenstra de jacht op Europees voetbal met zondag Feyenoord als tegenstander. Een bijzondere ontmoeting voor Van Ewijk, die zes jaar in de jeugd van de Rotterdammers speelde.