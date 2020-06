Van Gerwen klaar voor World Matchplay: ’Deze titel wil ik terug’

De nummer 1 van de wereld reageerde opgetogen nadat de internationale profbond PDC bekend had gemaakt dat de World Matchplay in Blackpool op de oorspronkelijke data (18-26 juli) zal doorgaan. Het is de eerste major die na de mondiale uitbraak van het coronavirus afgewerkt gaat worden.

„Nu heb ik een doel voor ogen”, twitterde Van Gerwen. „Het is tijd om mezelf te gaan voorbereiden, deze wil ik terug”, doelde hij op de titel die hij in 2016 voor de tweede en tot dusver laatste keer veroverde. De Engelsman Rob Cross won vorig jaar de hoofdprijs in de Winter Gardens in Blackpool.

Publiek

Op 4 juli krijgt de PDC te horen of er toeschouwers bij de wedstrijden tussen de beste 32 darters van de wereld aanwezig mogen zijn. Indien het toptoernooi achter gesloten deuren moet plaatsvinden, wordt er naar een andere locatie uitgeweken.