Indrukwekkende zege Annemiek van Vleuten

De 37-jarige Nederlandse achterhaalde in de slotkilometers van de Italiaanse koers op indrukwekkende wijze Spaanse Mavi Garcia en maakte het vakkundig af. In de laatste paar honderd meter van de race liet ze Garcia Canellas bergop haar hielen zien.

De kansen voor Van Vleuten leken al vroeg verkeken. Ze miste de aansluiting met een kopgroep van elf rensters. Uit die groep ontsnapte Garcia en zij leek onbedreigd op de zege af te gaan. 15 kilometer voor het einde sloot Van Vleuten vrij onverwacht aan bij het uitgedunde achtervolgende groepje en ze ging er alleen vandoor. De achterstand op Garcia liep snel terug en de Spaanse was ook rap bijgehaald. Garcia kon daarna Van Vleuten nog even volgen, maar in de slotklim naar Piazza del Campo moest ze de wereldkampioene laten gaan.

Verwachte overwinning

De zege van in Siena Van Vleuten kwam niet bepaald uit de lucht vallen. De regerend wereldkampioene op de weg won vorig jaar ook al Strade Bianche. In 2018 zegevierde een andere Nederlandse, Anna van der Breggen.

Van Vleuten vlak voor de start van strade Bianche. Ⓒ ANP/HH

Van Vleuten verkeerde de afgelopen week al in topvorm. Begin dit jaar won ze de Omloop Het Nieuwsblad, waarna het wielerseizoen vanwege het coronavirus stil kwam te liggen. Bij de hervatting sloeg de regerend wereldkampioene afgelopen week toe in Baskenland. Van Vleuten won alle drie de races waar ze aan de start verscheen.