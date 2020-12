Heracles maakt met overwinning einde aan geweldige reeks FC Groningen

Lange tijd leek het erop dat de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel zou eindigen. Ⓒ HH/ANP

Heracles heeft op bezoek bij FC Groningen verrassend gewonnen. Lange tijd leek het erop dat het duel in een doelpuntloos gelijkspel zou eindigen, maar tien minuten voor tijd maakte Adrián Szoke de winnende goal: 0-1. Het was pas de tweede thuisnederlaag dit seizoen voor FC Groningen. Alleen in september verloren de Noorderlingen in eigen huis van PSV.