PSV met zesklapper langs FC Utrecht

Van Nistelrooy lijkt voorlopig zijn ideale basiself gevonden te hebben. De PSV-trainer stuurde dezelfde elf spelers het veld in als tegen FC Zürich met dus opnieuw Erick Gutierrez als controlerende middenvelder achter het tweemanschap Joey Veerman-Ibrahim Sangaré en met Til in de spits. De oud-speler van AZ en Feyenoord deed het ditmaal aanmerkelijk beter als gelegenheidsspits.

Zoals vaker dit seizoen nam PSV al snel de leiding. De pass waarmee Joey Veerman in het hart van de FC Utrecht-defensie Simons vrijspeelde was grote klasse en het jeugdige talent maakte geen fout in de afronding.

Xavi Simond zorgt voor de 1-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Na de overtuigende start nam PSV wat gas terug en een ongelukkig defensief moment bracht FC Utrecht snel weer langszij. Armando Obispo, afgelopen donderdag nog uitgebreid gecomplimenteerd door Van Nistelrooy, schatte een lange bal niet goed in en kopte de bal tegen ploeggenoot Philipp Max aan, waardoor Sander van de Streek de bal ineens voor het inschieten had (1-1).

Sander van de Streek met de gelijkmaker. Ⓒ ANP Pro Shots

Heft in handen

Een tegenvaller waar PSV zich niet door uit het evenwicht liet brengen. De thuisploeg nam weer het heft in handen en FC Utrecht kwam er weinig aan te pas. FC Utrecht-trainer Henk Fraser had zijn ploeg ten opzichte van de nederlaag tegen AZ op drie posities aangepast. Django Warmerdam ontbrak ditmaal in de selectie, waardoor Djevencio van der Kust op de linksbackpositie terug in de ploeg keerde. De buitenspelers Daishawn Redan en Naoki Maeda en middenvelder Luuk Brouwers begonnen op de bank. Ditmaal mochten Moussa Sylla, Taylor Booth en routinier Jens Toornstra, die fit genoeg was bevonden, starten.

Het was allemaal erg tam wat FC Utrecht liet zien in het Philips Stadion, dat al sinds een gelijkspel in 1996 een spookhuis is voor de Utrechters. Fraser is door de clubleiding aangesteld om wat meer pit in het elftal te brengen en FC Utrecht weer meer volgens het club-dna te laten spelen, maar daar is vooralsnog weinig van te zien. PSV had geen centje pijn tegen de matte Utrechters. Na een goede aanval via Gutierrez, Cody Gakpo en de opgestoomde Max maakte Til er 2-1 van. En even later kopte diezelfde Til als een volleerde Luuk de Jong de 3-1 tegen het net na een mooi balletje van Gakpo. FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel liet zich fysiek te gemakkelijk wegzetten, al vonden ze bij FC Utrecht dat Til een overtreding had gemaakt.

Guus Til heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Kroonjuweel Simons

Met de weinig perspectiefrijke tussenstand op het scorebord sloeg Fraser in de rust aan het wisselen. Mike van der Hoorn, Tasos Douvikas en Rocco Shein kwamen in de ploeg voor Modibo Sagnan, Bas Dost en Jens Toornstra. In het geval van beide routiniers was dat ongetwijfeld met het oog op hun fysieke staat en de wedstrijden die eraan zitten te komen, want zowel Dost als Toornstra kwakkelt met pijntjes.

Simons zorgde nog voor een hoogtepunt met de 4-1. FC Utrecht-doelman Vasili Barkas kreeg eerst nog een hand achter het wippertje van de middenvelder, maar die promoveerde de rebound alsnog tot een doelpunt. Alweer de tiende seizoensgoal van de jonge belofte, die een absolute revelatie is bij PSV. De grootste bron van zorg voor Van Nistelrooy is hoe hij zijn kroonjuweel fit houdt want Simons incasseert doorlopend schoppen. Ook tegen FC Utrecht werd weer een overtreding op hem gemaakt, die de tegenstander geel opleverde, al de tiende keer dit seizoen. Meteen na zijn goal gingen Simons en Veerman naar de kant en kon het grote wisselen door Van Nistelrooy beginnen. In de slotfase maakte invaller Anwar El Ghazi er nog 5-1 én 6-1 van, waardoor de Eindhovenaren nu al 35 goals in tien duels hebben gemaakt, een fraai moyenne.