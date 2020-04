Van der Sar noemt Oranje-kwelgeesten als ultieme voorbeelden

Als eerste noemt de voormalig recordinternational de naam van Peter Schmeichel, de Deense goalie die Oranje in de halve finale van het EK 1992 dwars zat met talloze reddingen in de 120 minuten voetbal, en in de strafschoppenreeks de penalty van Marco van Basten wist te stoppen. Ook won Schmeichel met Manchester United in 1999 de Champions League.

Ook Hans van Breukelen kan op de waardering van Van der Sar rekenen. De voormalig technisch directeur van FC Utrecht en de KNVB won als doelman in 1988 de Europa Cup I met PSV en in de daaropvolgende zomer met het Nederlands elftal het Europees kampioenschap. In het begin van de jaren 90 stonden Van der Sar (met Ajax) en Van Breukelen (met PSV) nog enkele keren tegenover elkaar, voordat ’De Breuk’ in 1994 zijn carrière beëindigde.

De derde naam die Van der Sar inspireerde, was Michel Preud’homme. En wie Preud’homme zegt, zegt natuurlijk meteen het groepsduel tussen Nederland en België tijdens het WK van 1994 in de Verenigde Staten. Vanaf de reservebank zag Van der Sar hoe de Belgische keeper werkelijk álles wat zijn Oranje-ploeggenoten ook maar probeerde, door Preud’homme onschadelijk werd gemaakt. Door een goal van Philippe Albert zegevierden de Belgen met 1-0.