Sport Kort: Evenepoel Sportman van het Jaar in België

Evenepoel Sportman van het Jaar in België

22.04 uur Remco Evenepoel is gekozen tot Sportman van het Jaar in België. De 19-jarige wielrenner kreeg de voorkeur boven twee andere renners, Wout van Aert en Victor Campenaerts. Evenepoel won in zijn eerste jaar bij de profs onder meer de Clásica San Sebastián en de Europese titel tijdrijden. Van Aert, die voor Jumbo-Visma rijdt, boekte een ritzege in de Tour de France en Campenaerts verbeterde het werelduurrecord.

"Ik heb hier geen woorden voor en dat overkomt me niet vaak", zei Evenepoel, die voetballer Eden Hazard opvolgt als Sportman van het Jaar. "Zo'n prijs motiveert me alleen maar meer voor de toekomst." Het grote wielertalent richt zich volgend jaar op Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit, de wegwedstrijd bij de WK en de Ronde van Lombardije.

Bij de vrouwen werd turnster Nina Derwael voor het tweede jaar op rij gekozen. De 19-jarige Derwael prolongeerde bij de WK in Stuttgart haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers. De Belgische hockeyers werden gekozen tot beste sportploeg van België. De 'Red Lions' veroverden afgelopen zomer de Europese titel, nadat ze vorig jaar al wereldkampioen waren geworden.

Voetbal: Oud-voetballer Stankovic start als trainer bij Rode Ster Belgrado

18.28 uur: De Servische oud-voetballer Dejan Stankovic begint bij Rode Ster Belgrado aan zijn eerste klus als trainer. De 41-jarige Stankovic ondertekende een contract tot de zomer van 2022 bij de huidige koploper van de Servische competitie. Hoewel Rode Ster al elf punten voorsprong heeft op de nummer 2 van de ranglijst, besloot trainer Vladan Milojevic op te stappen.

Milojevic leidde de ploeg uit Belgrado de afgelopen twee seizoenen naar de landstitel. Rode Ster Belgrado wist zich dit jaar ook weer te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar de Servische kampioen pakte in een poule met Bayern München, Tottenham Hotspur en Olympiakos slechts drie punten. Rode Ster kreeg maar liefst twintig doelpunten tegen.

Stankovic begon zijn eigen voetbalcarrière bij Rode Ster Belgrado en speelde daarna jarenlang in de Serie A bij Lazio en Internazionale, waarmee hij in 2010 de Champions League won. De middenvelder werd ook zes keer kampioen van Italië. Stankovic speelde ruim honderd interlands voor zijn land. Als trainer deed hij alleen wat ervaring op als assistent bij Udinese.

Sanne Cant Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: Wereldkampioene veldrijden Cant slaat toe in Waaslandcross

14.42 uur: De Belgische veldrijdster Sanne Cant heeft eindelijk haar eerste zege van het seizoen geboekt. De wereldkampioene profiteerde in de Waaslandcross van de afwezigheid van tal van Nederlandse toppers. Onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand spaarden zich voor de wereldbekercross van zondag in Namen.

Het grootste gevaar voor Cant in Sint-Niklaas kwam van een jonge Nederlandse. Aniek van Alphen moest de wereldkampioene na een val laten gaan, maar sloot in de slotronde toch weer aan bij de Belgische die nu zelf een slippertje had gemaakt. Maar de ervaren Cant bleek in de sprint te sterk voor de 20-jarige Brabantse. De Hongaarse Kata Blanka Vas, achttien jaar pas, finishte als derde. Pauliena Rooijakkers werd zevende.

Basketbal: Gehavend Raptors toont zich strijdbaar

09.19 uur: Toronto Raptors heeft zich, ondanks een gehavende ploeg, te sterk getoond voor Washington Wizards. De titelverdediger in de Amerikaanse NBA had woensdag het uitduel bij Detroit Pistons gewonnen, maar zag wel Pascal Siakam, Norman Powell en Marc Gasol met blessures wegvallen. Zonder die drie basiskrachten werd het desondanks 122-118 in het voordeel van de thuisploeg, die de vierde zege op rij boekte.

Kyle Lowry was met 26 punten, waaronder een cruciale driepunter twee minuten voor tijd, de topschutter bij Toronto. Ook Serge Ibaka speelde een voorname rol met 23 punten en tien rebounds. Fred VanVleet, die vijf duels moest missen wegens een knieblessure, kwam tot 18 punten, negen rebounds en acht assists. Bij de Wizards kwam het meeste gevaar van Bradley Beal, bij wie de teller op 37 uitkwam.

Nicholas Heiner op archiefbeeld Ⓒ EPA

Zeilen: Heiner pakt zilver op WK Finn

08.19 uur: Nicholas Heiner is als tweede geëindigd op het wereldkampioenschap in de Finn-klasse. Voor de kust van Melbourne finishte de Nederlander in de zogenoemde medal race als derde, voldoende om zijn tweede plaats in het klassement te behouden. De Nieuw-Zeelander Josh Junior veroverde de wereldtitel. Hij begon als leider aan de slotdag en had genoeg aan de zevende plaats. Het brons ging naar de Hongaar Zsombor Berecz.