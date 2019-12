Sport Kort: Wereldkampioene veldrijden Cant slaat toe in Waaslandcross

Wielrennen: Wereldkampioene veldrijden Cant slaat toe in Waaslandcross

14.42 uur: De Belgische veldrijdster Sanne Cant heeft eindelijk haar eerste zege van het seizoen geboekt. De wereldkampioene profiteerde in de Waaslandcross van de afwezigheid van tal van Nederlandse toppers. Onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand spaarden zich voor de wereldbekercross van zondag in Namen.

Het grootste gevaar voor Cant in Sint-Niklaas kwam van een jonge Nederlandse. Aniek van Alphen moest de wereldkampioene na een val laten gaan, maar sloot in de slotronde toch weer aan bij de Belgische die nu zelf een slippertje had gemaakt. Maar de ervaren Cant bleek in de sprint te sterk voor de 20-jarige Brabantse. De Hongaarse Kata Blanka Vas, achttien jaar pas, finishte als derde. Pauliena Rooijakkers werd zevende.

Basketbal: Gehavend Raptors toont zich strijdbaar

09.19 uur: Toronto Raptors heeft zich, ondanks een gehavende ploeg, te sterk getoond voor Washington Wizards. De titelverdediger in de Amerikaanse NBA had woensdag het uitduel bij Detroit Pistons gewonnen, maar zag wel Pascal Siakam, Norman Powell en Marc Gasol met blessures wegvallen. Zonder die drie basiskrachten werd het desondanks 122-118 in het voordeel van de thuisploeg, die de vierde zege op rij boekte.

Kyle Lowry was met 26 punten, waaronder een cruciale driepunter twee minuten voor tijd, de topschutter bij Toronto. Ook Serge Ibaka speelde een voorname rol met 23 punten en tien rebounds. Fred VanVleet, die vijf duels moest missen wegens een knieblessure, kwam tot 18 punten, negen rebounds en acht assists. Bij de Wizards kwam het meeste gevaar van Bradley Beal, bij wie de teller op 37 uitkwam.

Nicholas Heiner op archiefbeeld Ⓒ EPA

Zeilen: Heiner pakt zilver op WK Finn

08.19 uur: Nicholas Heiner is als tweede geëindigd op het wereldkampioenschap in de Finn-klasse. Voor de kust van Melbourne finishte de Nederlander in de zogenoemde medal race als derde, voldoende om zijn tweede plaats in het klassement te behouden. De Nieuw-Zeelander Josh Junior veroverde de wereldtitel. Hij begon als leider aan de slotdag en had genoeg aan de zevende plaats. Het brons ging naar de Hongaar Zsombor Berecz.