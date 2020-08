Sport kort: Renstal McLaren tot 2026 verbonden aan Formule 1

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Vlasov sterkste in Ronde van Emilia

17.52 uur: De Russische wielrenner Aleksandr Vlasov (Astana) heeft dinsdag de Ronde van Emilia in Italië gewonnen. Hij troefde na een koers van bijna 200 kilometer in het slotklimmetje naar de finish in San Luca al zijn concurrenten af. De Portugees João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) werd tweede op 8 seconden en de Italiaan Diego Ulissi (Team Emirates) passeerde de finish als derde op 18 tellen.

Vlasov is een van de renners die na de hervatting van het wielerseizoen in grootse vorm steekt. De klimmer zegevierde deze maand ook al in de klimkoers naar de Mont Ventoux (Dénivelé Challenge), eindigde als derde in de Ronde van Lombardije en werd vierde in Gran Piemonte.

In de vrouwenrace over 87 kilometer kwam Pauliena Rooijakkers (CCC-Liv) als derde over de aankomststreep. Ze zat 11 seconden achter de Deense winnares Cecilie Uttrup Ludwig. Sabrina Stultiens eindigde als vijfde.

Autosport: McLaren tot 2026 verbonden aan Formule 1

17.30 uur: De Engelse renstal McLaren Racing heeft als eerste van de tien teams het nieuwe Concorde Akkoord met de Formule 1 getekend. In die commerciële overeenkomst staan onder meer afspraken over de verdeling van inkomsten en prijzengeld. De ondertekening houdt in dat McLaren tot 2026 actief blijft in de koningsklasse van de autosport.

McLaren maakt al sinds 1966 deel uit van de Formule 1. Oprichter Bruce McLaren was de eerste coureur. Het raceteam heeft meegedaan aan 873 grands prix, won 182 races en veroverde 12 keer de wereldtitel met een van zijn coureurs.

„De Formule 1 heeft met deze nieuwe overeenkomst weer een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame, sterke toekomst”, zei McLaren-baas Zak Brown. „Dit is de juiste deal op het juiste moment voor de sport, zijn eigenaren, teams en vooral de fans. Een rechtvaardiger sport is beter voor iedereen: meer evenwicht in de verdeling van de inkomsten tussen alle teams en een duidelijker, eenvoudiger bestuur dat gevestigde belangen doorbreekt.”

Het Concorde Akkoord is een begrip in de Formule 1. De teams sluiten sinds 1981 overeenkomsten voor vijf jaar met het management van de raceklasse.

Wielrennen: Ierse renner Bennett pakt zege in derde etappe Ronde van Wallonië

17.18 uur: De derde etappe van de Ronde van Wallonië is gewonnen door de Ierse renner Sam Bennett. Na een rit van 192 kilometer tussen Montzen en Wezet was hij in de sprint de snelste van een uitgedunde kopgroep. De sprinter van Deceuninck - Quick-Step werd zondag nog tweede achter de Australiër Caleb Ewan.

De nieuwe leider in het algemeen klassement is de Fransman Arnaud Démare, die maandag de tweede etappe op zijn naam schreef. Démare werd in Wezet afgetroefd door Bennett. De Duitser John Degenkolb finishte als derde.

Even leek het erop dat een groepje van vier zou uitmaken wie met de dagzege aan de haal ging, maar het werd alsnog een sprint, mede door het harde werk van Groupama-FDJ om de vluchters terug te halen.

„Ik ben ontgoocheld over mijn sprint. Het team heeft geweldig werk verzet in de finale, maar ik had plots slechte benen”, zei de teleurgestelde Démare na afloop. „Ik had heel graag die zege gepakt. We deden er alles aan om die jongens terug te halen en dan word ik tweede. Ik wist niet dat Bennett nog in de groep zat. Dit was een heel lastige finish en hij won met een groot verschil. Hij was gewoon te sterk.”

Woensdag wordt al de laatste etappe verreden: een zware rit van bijna 200 kilometer van Blegny naar Erezée. Demáre houdt er al rekening mee dat hij de Ronde van Wallonië niet gaat winnen. „Die leiderstrui is niet echt een troostprijs, want morgen ben ik die toch weer kwijt. Het was vandaag al afzien voor mij, woensdag wordt het nog lastiger. Ik moet het parcours nog in detail analyseren, maar ik denk dat het voor mij veel te zwaar zal zijn.”

Voetbal: Gretig Bayern München waakt voor onderschatting Lyon

16.20 uur: Ongeslagen in 28 wedstrijden op rij, waarvan 27 winstpartijen, en met 94 gescoorde doelpunten. Het zijn indrukwekkende cijfers die Bayern München kan overleggen een dag voor de halve finale in de Champions League in Lissabon tegen het Franse Olympique Lyon. De Duitse ’Rekordmeister’ lijkt gretiger dan ooit en heeft de ’triple’ voor het grijpen dit seizoen. De ploeg van Hansi Flick is al landskampioen en bekerwinnaar, winst in de Champions League zou het seizoen compleet maken.

Zelfvertrouwen heeft de vijfvoudig winnaar van de Champions League genoeg, zeker nadat ze grootmacht Barcelona met 8-2 vernederde in de kwartfinale van het kampioenenbal. „Je ziet dat we een goed scorend vermogen hebben. We zijn flexibel en hebben veel spelers die doelpunten kunnen maken. Ik denk dat we precies op tijd in vorm zijn”, verklaart doelman Manuel Neuer de indrukwekkende reeks.

Maar zo voegt de aanvoerder eraan toe: „Je kunt niet te lang achteroverleunen, terugkijken en zeggen ’wow kijk eens wat we hebben bereikt’. In plaats daarvan moeten we de volgende stap zetten, we moeten de volgende opdracht vervullen.” Voor onderschatting waakt Neuer. „Lyon is tactisch een heel sterk team. Ze kunnen op de counter spelen en hebben killers die City ongenadig afstraften. We moeten zorgen dat we klaarwakker zijn. Elke fout kan snel afgestraft worden en je ligt er zo uit.”

Lyon-coach Rudi Garcia zal Bayern ook niet snel onderschatten. In het verleden ging het twee keer vreselijk fout tegen de Duitsers. Als trainer van OSC Lille liep hij in 2012 in München tegen een 6-1 nederlaag aan en twee jaar later was het met AS Roma in eigen huis nog traumatischer: 1-7. De huidige doelpuntenmachines Robert Lewandowski en Thomas Müller waren toen al van de partij.

Voor trainer Hansi Flick betekenen die statistieken hoegenaamd niks. „U weet dat ik weinig terugblik. Het hier en nu is bepalend.” Volgens Flick is ook een overwinning op Lyon een kwestie van „hard werken.”

Voetbal: Ter Stegen van Barcelona maanden eruit na knieoperiatie

16.00 uur: Doelman Marc-André ter Stegen is minstens twee maanden uit roulatie vanwege de operatie die hij dinsdag onderging aan zijn rechterknie. Dat laat zijn club FC Barcelona weten. Hij is geholpen aan een kniepees.

Die herstelperiode is langer dan gedacht, want Ter Stegen hoopte voor de ingreep dat hij weer op tijd fit zou zijn bij de start van de Spaanse competitie op 12 september.

De Duitse keeper incasseerde vrijdag in de kwartfinale van de Champions League nog acht doelpunten tegen Bayern München (2-8). Hij speelde afgelopen seizoen 46 wedstrijden voor Barça.

Wielersport: NTT Pro Cycling met Pozzovivo en Nizzolo naar de Tour

15.01 uur: NTT Pro Cycling start in de Tour de France met klimmer Domenico Pozzovivo en sprinter Giacomo Nizzolo als speerpunten. De ploeg richt zich voornamelijk op het winnen van etappes en niet zozeer op het klassement, laat teammanager Bjarne Riis weten.

Roman Kreuziger en Edvald Boasson Hagen starten voor de tiende keer in de Ronde van Frankrijk. De Noor won drie etappes in de Tour. Sprinter Max Walscheid en Zuid-Afrikaans kampioen Ryan Gibbons zijn de debutanten in de selectie van NTT, die wordt gecompleteerd met Michael Valgren en Michael Gogl.

„Ik weet dat Kreuziger vorig jaar zestiende werd, maar in het begin zal onze focus niet liggen op het klassement”, zegt Riis. „We gaan voor ritzeges op alle vlakken. We hebben een team dat mee kan doen in de sprints, overgangsetappes en enkele bergritten.”

De Tour de France start op 29 augustus in Nice.

Voetbal: Sparta oefent met coronavrije selectie tegen Telstar

12:41uur Sparta-coach Henk Fraser kan dinsdag in de besloten oefenwedstrijd tegen eerste divisieclub Telstar beschikken over de volledige selectie, behalve de spelers die langere tijd geblesseerd zijn. De club laat weten dat alle spelers negatief zijn getest op het coronavirus.

Sparta schrapte afgelopen vrijdag de oefenwedstrijd met de Franse club RC Lens, nadat bij een nieuwe testronde onder spelers en stafleden twee mensen bij Sparta positief hadden getest op het coronavirus.

„Sparta Rotterdam heeft in zijn procedure opgenomen dat bij een eventuele positieve test er zo spoedig mogelijk een ’controletest’ wordt afgenomen ter bevestiging”, legt clubarts Simon Knops uit. „Dit hebben we ook afgelopen weekend gedaan naar aanleiding van de twee, in eerste instantie, positieve testen. Uit de controletest is gebleken dat beide personen negatief hebben getest op het virus en aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat zij het virus reeds hebben doorgemaakt. Daaropvolgend zijn gisteren wederom reguliere tests afgenomen waarbij iedereen negatief heeft getest.”

Wielrennen: Jungels verruilt Deceuninck - Quick-Step voor AG2R

11:38 uur De Franse wielerploeg AG2R Citroën heeft voor 2021 de Luxemburgse kampioen Bob Jungels vastgelegd. Jungels komt op 1 januari over van de Belgische ploeg Deceuninck- Quick-Step, waarvoor hij de afgelopen vijf jaar reed.

„Ik ben blij dat ik kan tekenen bij AG2R Citroën”, laat Jungels weten. „Mijn eerste contact met teambaas Vincent Lavenu dateert al van voordat ik profwielrenner was. Met renners als Oliver Naesen en Greg van Avermaet is het team heel ambitieus in de klassiekers en het is heel motiverend om deel uit te mogen maken van deze groep.”

Jungels won in 2018 de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en schreef vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam. „Ik wil hier mooie prestaties halen, eerst in de etappekoersen van een week, maar dan ook in de grote ronden”, keek de 27-jarige Luxemburger vooruit.

AG2R Citroën legde voor volgend seizoen eerder al de Belgen Greg Van Avermaet en Gijs van Hoecke, de Franse renner Lilian Calmejane en de Zwitser Michael Schär vast.

Wielrennen: streep door wielerwedstrijd GP van Wallonië

10:35 uur De wielerwedstrijd Grand Prix van Wallonië gaat dit jaar niet door. De eendagswedstrijd die op de agenda stond voor 16 september is verplaatst naar volgend jaar.

Reden voor het schrappen van de wedstrijd zijn onder meer de financiën. „Voor de koers hebben we geen budget meer over vanwege de gezondheidscrisis”, aldus organisator Christophe Brandt. Ook de Tour gooit roet in het eten. Die is nog niet afgelopen op de 16e. „De Grand Prix kon vanwege concurrentie van de Tour de France niet profiteren van de traditionele live-uitzending op tv-zender RTBF.”

De GP van Wallonië werd vorig jaar gewonnen door Krists Neilands.

Basketbal: Toronto Raptors starten play-offs NBA met zege

08:00 uur Titelverdediger Toronto Raptors heeft de eerste wedstrijd in de play-offs in de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen van de Brooklyn Nets. In Orlando in Florida wonnen de Raptors met 134-110.

Fred VanVleet was goed voor 30 punten en 11 assists in de zege van Toronto. Serge Ibaka zorgde voor 22 punten en Pascal Siakam voor 18. De titelverdediger leidde al in het tweede kwart met 33 punten en gaf die voorsprong niet meer weg. Timothe Luwawu-Cabarrot maakte 26 punten voor de Nets, daarmee evenaarde hij zijn puntenrecord voor de club uit Brooklyn.

Boston Celtics won eveneens zijn eerste wedstrijd in de play-offs. Philadelphia 76ers werd verslagen met 109-101. Jayson Tatum was goed voor 32 punten, een record voor hem. Jaylen Brown voegde daar 29 punten aan toe. Gordon Hayward moest in het vierde kwart naar de kant met een enkelblessure.

De club die vier keer heeft gewonnen gaat door naar de tweede ronde van de play-offs.