Sport kort: Sparta oefent met coronavrije selectie tegen Telstar

Voetbal: Sparta oefent met coronavrije selectie tegen Telstar

12:41uur Sparta-coach Henk Fraser kan dinsdag in de besloten oefenwedstrijd tegen eerste divisieclub Telstar beschikken over de volledige selectie, behalve de spelers die langere tijd geblesseerd zijn. De club laat weten dat alle spelers negatief zijn getest op het coronavirus.

Sparta schrapte afgelopen vrijdag de oefenwedstrijd met de Franse club RC Lens, nadat bij een nieuwe testronde onder spelers en stafleden twee mensen bij Sparta positief hadden getest op het coronavirus.

"Sparta Rotterdam heeft in zijn procedure opgenomen dat bij een eventuele positieve test er zo spoedig mogelijk een 'controletest' wordt afgenomen ter bevestiging", legt clubarts Simon Knops uit. "Dit hebben we ook afgelopen weekend gedaan naar aanleiding van de twee, in eerste instantie, positieve testen. Uit de controletest is gebleken dat beide personen negatief hebben getest op het virus en aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat zij het virus reeds hebben doorgemaakt. Daaropvolgend zijn gisteren wederom reguliere tests afgenomen waarbij iedereen negatief heeft getest."

Wielrennen: Jungels verruilt Deceuninck - Quick-Step voor AG2R

11:38 uur De Franse wielerploeg AG2R Citroën heeft voor 2021 de Luxemburgse kampioen Bob Jungels vastgelegd. Jungels komt op 1 januari over van de Belgische ploeg Deceuninck- Quick-Step, waarvoor hij de afgelopen vijf jaar reed.

„Ik ben blij dat ik kan tekenen bij AG2R Citroën”, laat Jungels weten. „Mijn eerste contact met teambaas Vincent Lavenu dateert al van voordat ik profwielrenner was. Met renners als Oliver Naesen en Greg van Avermaet is het team heel ambitieus in de klassiekers en het is heel motiverend om deel uit te mogen maken van deze groep.”

Jungels won in 2018 de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en schreef vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam. „Ik wil hier mooie prestaties halen, eerst in de etappekoersen van een week, maar dan ook in de grote ronden”, keek de 27-jarige Luxemburger vooruit.

AG2R Citroën legde voor volgend seizoen eerder al de Belgen Greg Van Avermaet en Gijs van Hoecke, de Franse renner Lilian Calmejane en de Zwitser Michael Schär vast.

Wielrennen: streep door wielerwedstrijd GP van Wallonië

10:35 uur De wielerwedstrijd Grand Prix van Wallonië gaat dit jaar niet door. De eendagswedstrijd die op de agenda stond voor 16 september is verplaatst naar volgend jaar.

Reden voor het schrappen van de wedstrijd zijn onder meer de financiën. „Voor de koers hebben we geen budget meer over vanwege de gezondheidscrisis”, aldus organisator Christophe Brandt. Ook de Tour gooit roet in het eten. Die is nog niet afgelopen op de 16e. „De Grand Prix kon vanwege concurrentie van de Tour de France niet profiteren van de traditionele live-uitzending op tv-zender RTBF.”

De GP van Wallonië werd vorig jaar gewonnen door Krists Neilands.

Basketbal: Toronto Raptors starten play-offs NBA met zege

08:00 uur Titelverdediger Toronto Raptors heeft de eerste wedstrijd in de play-offs in de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen van de Brooklyn Nets. In Orlando in Florida wonnen de Raptors met 134-110.

Fred VanVleet was goed voor 30 punten en 11 assists in de zege van Toronto. Serge Ibaka zorgde voor 22 punten en Pascal Siakam voor 18. De titelverdediger leidde al in het tweede kwart met 33 punten en gaf die voorsprong niet meer weg. Timothe Luwawu-Cabarrot maakte 26 punten voor de Nets, daarmee evenaarde hij zijn puntenrecord voor de club uit Brooklyn.

Boston Celtics won eveneens zijn eerste wedstrijd in de play-offs. Philadelphia 76ers werd verslagen met 109-101. Jayson Tatum was goed voor 32 punten, een record voor hem. Jaylen Brown voegde daar 29 punten aan toe. Gordon Hayward moest in het vierde kwart naar de kant met een enkelblessure.

De club die vier keer heeft gewonnen gaat door naar de tweede ronde van de play-offs.