Almere City wint spektakelstuk van tien goals van Excelsior

Halverwege was de stand bij Excelsior - Almere al 3-4. Die zeven treffers werden gemaakt in 37 minuten tijd. Thomas Verheijdt bracht Almere al snel aan de leiding. Excelsior liep daarna via Reuven Niemeijer en Elías Már Ómarsson (twee keer) uit naar 3-1. Daarna was het de beurt aan Almere om drie keer op rij te scoren. Dat deed het elftal van trainer Ole Tobiasen via Faris Hammouti, Jearl Margaritha en opnieuw Verheijdt.

Na rust vielen minder doelpunten, maar toch nog drie. De Belg Xian Emmers zorgde voor 3-5. Már Ómarsson bracht met zijn derde treffer van de middag de spanning nog even terug. Het slotwoord was met de 4-6 aan Tim Receveur.

Almere City staat voorlopig derde met 4 punten. Koploper SC Cambuur en Roda JC Kerkrade hebben na 2 duels 6 punten.