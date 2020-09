Eerste Divisie: Tienklapper bij Excelsior, NAC nog foutloos

Halverwege was de stand bij Excelsior - Almere al 3-4. Die zeven treffers werden gemaakt in 37 minuten tijd. Thomas Verheijdt bracht Almere al snel aan de leiding. Excelsior liep daarna via Reuven Niemeijer en Elias Mar Omarsson (twee keer) uit naar 3-1. Daarna was het de beurt aan Almere om drie keer op rij te scoren. Dat deed het elftal van trainer Ole Tobiasen via Faris Hammouti, Jearl Margaritha en opnieuw Verheijdt.

Na rust vielen er minder doelpunten, maar toch nog drie. De Belg Xian Emmers zorgde voor 3-5, Omarsson bracht met zijn derde treffer van de middag de spanning nog even terug. Het slotwoord was met de 4-6 aan Tim Receveur.

Den Bosch pakt eerste drie punten

FC Den Bosch behaalde de eerste overwinning. De Brabantse ploeg versloeg op eigen veld FC Dordrecht met 2-1. Paco van Moorsel maakte in de 85e minuut het winnende doelpunt voor de thuisclub.

Bij de bezoekers ontbrak trainer Harry van den Ham op de bank. Hij was vanwege de coronaregels uit voorzorg thuisgebleven, omdat hij lichte verhoging had. Assistent-trainer Ben Kinds nam in Den Bosch de taken van Van den Ham over.

NAC Breda verslaat Helmond Sport in Brabantse derby

NAC Breda heeft ook de tweede wedstrijd in het nieuwe seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Maurice Steijn pakte drie punten in de Brabantse derby tegen Helmond Sport: 0-2. Huseyin Dogan maakte in de 29e minuut het openingsdoelpunt uit een strafschop. Invaller Sydney van Hooijdonk besliste het duel in de extra tijd.

Met SC Cambuur en Roda JC is NAC na twee competitieduels nog zonder puntenverlies. Helmond Sport kon de geslaagde openingswedstrijd bij TOP Oss (1-2) geen passend vervolg geven.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie