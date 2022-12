PSV verslaat Sassuolo in oefenduel, FC Utrecht verliest zonder Fraser

Trainer Ruud van Nistelrooy stelde in het eerste uur een combinatie van vaste basiskrachten en reservespelers op. Zo zaten Joey Veerman en WK-ganger Érick Gutiérrez op de bank. In de 58e minuut kwam Sassuolo, de nummer 15 van Italië, via een kopbal van Davide Frattesi op voorsprong.

Na het inbrengen van elf nieuwe spelers zorgde El Ghazi met een afstandsschot al snel voor de gelijkmaker. Even later schoot Bakayoko raak in de verre hoek.

PSV vertrok woensdag naar Marbella voor een trainingskamp van tien dagen. Oranje-internationals Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons zijn er nog niet bij in Spanje. PSV, dat op de derde plaats in de Eredivisie staat, begint de tweede seizoenshelft op 7 januari met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

FC Utrecht verliest zonder Fraser

FC Utrecht heeft in Spanje het oefenduel met de Zwitserse club Servette FC met 1-0 verloren. Aleksandar Rankovic, die sinds deze week voor de groep staat na het plotselinge vertrek van hoofdtrainer Henk Fraser, kon zijn ploeg niet langs de nummer 2 van Zwitserland leiden. Middenvelder Sander van de Streek maakte na een klein half uur een eigen doelpunt.

FC Utrecht is sinds maandag op trainingskamp in het Spaanse Campoamor. Vorige weekeinde ging het op de training mis tussen Fraser en speler Amin Younes. De situatie liep dusdanig uit de hand dat de trainer de Duitser naar de keel greep. Woensdag werd bekend dat Fraser opstapte vanwege „grensoverschrijdend gedrag.” Younes speelde niet mee tegen de Zwitsers.