Jetze Plat op weg naar magische ervaring in New York: ’Dit was de prikkel die ik zocht’

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

De alleskunnende para-atleet Jetze Plat vindt zijn nieuwe uitdaging in het wheelen. Zondag wacht zijn derde marathon in New York City. Ⓒ Mathilde Dusol

Jetze Plat was ongenaakbaar. Drie gouden medailles (triatlon en handbike) tijdens de Paralympische Spelen van Tokio, een rits regenboogtruien als wereldkampioen. Hij heeft het werelduurrecord in handen, tekende al eens voor het parcoursrecord van de Iron Man en is de eerst finishende para-atleet op het WK Ironman op Hawaï. Het behoort allemaal tot de imposante palmares van de op en top sportman uit Vrouwenakker. Eind vorig jaar ontbrak echter de motivatie om op dezelfde voet door te gaan. „Ik was op zoek naar een nieuwe prikkel, misschien wel op zoek naar dat ik eens op mijn kloten zou krijgen.” Hij vond de nieuwe uitdaging in het wheelen, op de marathon. Zondag wacht zijn derde, in New York City.