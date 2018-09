Feyenoord met Diks tegen Ajax

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. Ⓒ Hollandse Hoogte

Giovanni van Bronckhorst heeft een basisplaats voor Kevin Dik in de Klassieker van zondagmiddag tegen Ajax in De Kuip. Diks zal centraal achterin de gehavende defensie van de Rotterdammers spelen. Sofyan Amrabat is de rechtsback.