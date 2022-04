Bild: PSV-coach Roger Schmidt definitief trainer van Benfica

Benfica en Schmidt waren volgens Bild al sinds de winterstop met elkaar in gesprek over een dienstverband. De Duitse trainer heeft PSV in februari laten weten, dat hij zijn na dit seizoen aflopende contract niet zou verlengen.

Tot op heden heeft Schmidt nog niet willen reageren op de berichten uit Portugal en Duitsland over zijn aanstaande dienstverband bij Benfica. De Duitser verwees daarbij naar de strijd op drie fronten die hij voert met PSV en die zijn volledige aandacht eist. Schmidt strijdt met PSV om de Conference League, waarin vanavond de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Leicester City wordt afgewerkt, de KNVB-beker, waarin volgende week de finale tegen Ajax op het programma staat, en de competitie, waarin PSV sinds afgelopen weekeinde tegen een achterstand van vier punten op koploper Ajax aankijkt.

Schmidt is bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV en was eerder trainer van SC Preussen Münster, SC Paderborn 07, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en het Chinese Beijing Guoan. Met Salzburg werd hij kampioen van Oostenrijk en won hij de Oostenrijkse beker, met Beijing Guoan won hij de Chinese beker en met PSV de Johan Cruijff Schaal.