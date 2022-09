Mollema dacht aan grap, bondscoach Moerenhout had nacht vol ’dikke ellende’

De kopman had enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een uit de hand gelopen optreden tegen lawaai makende kinderen in het rennershotel. Van der Poel stapte na 30 kilometer gedesillusioneerd af.

’Enorm balen’

„Het was best een bizar verhaal”, vertelde Bauke Mollema, op de 25e plaats de beste Nederlander in de door de Belg Remco Evenepoel gewonnen koers. „We hoorden het in de camper en dachten eerst dat het een grapje was. Dit maak je niet elke dag mee. Maar het was serieus, voor hem enorm balen. Het is wel begrijpelijk dat hij daarna afstapt.”

Details

Mollema vertelde dat Van der Poel op een andere verdieping had gelegen. „Ik heb in ieder geval nergens last van gehad. Mathieu zei in de auto op weg naar de start al niet veel. De precieze details weet ik niet, maar hij heeft een slechte nacht gehad.”

Bekijk ook: Opgave Van der Poel na bizar incident en arrestatie

De Australische politie heeft in een verklaring enige uitleg gegeven, zonder daarbij om privacyredenen de naam van Van der Poel te noemen. Er was een 27-jarige man opgepakt op verdenking van mishandeling van twee meisjes van 13 en 14 jaar. Zij zouden zijn geduwd, een van de twee heeft daar een kleine schaafwond aan overgehouden.

Bekijk ook: Superieure Remco Evenepoel solo naar wereldtitel

Dylan van Baarle bevestigde dat Van der Poel zich elders in het hotel had bevonden. „Hij sliep bij zijn vriendin op een andere etage. Ik heb heerlijk geslapen”, aldus de nummer 2 van vorig jaar.

Moerenhout

Bondscoach Koos Moerenhout was eerder op de hoogte dan de renners. Hij kreeg kort na het gebeuren een berichtje van Van der Poel en haastte zich naar diens kamer. „Dit verzin je niet. Het was dikke ellende. Nee, ik ben niet mee geweest naar het bureau. Dat had te veel tijd gekost.”

Steeds kwamen er nieuwe verhalen over de affaire. En dan vooral over de plaats waar de renner had geslapen. Niet op de verdieping bij zijn collega-renners, maar elders in het hotel, bij zijn vriendin. Daar was een verklaring voor, vertelde Moerenhout. „Mathieu arriveerde hier flink verkouden. Hij zou eigenlijk bij Jan Maas op de kamer liggen, maar we proberen iedereen gezond te houden. Zijn vriendin was hier ook, dus dat was een logische oplossing. Of het wenselijk is dat een renner bij zijn vriendin slaapt? Daar kun je nu van alles van vinden.”

„Natuurlijk had Mathieu beter iemand van de ploeg gewaarschuwd en niet zelf ingegrepen”, vervolgt Moerenhout. „Dat is achteraf niet zo slim gebleken. We hebben de andere renners bewust pas kort voor de start ingelicht. Het is toch een situatie waarvan je liever niet hebt dat die op straat ligt. Ook dat is een keuze geweest die je kunt betwisten en dat zal ook gebeuren. Mathieu wilde het toch nog proberen. Dan ga je ervoor. Maar hij zei ook dat hij er lichamelijk en mentaal doorheen zat. Begrijpelijk.”