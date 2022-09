Mollema over arrestatie Van der Poel: ’We dachten dat het een grapje was’

De kopman had enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een uit de hand gelopen optreden tegen lawaai makende kinderen in het rennershotel. Van der Poel stapte na 30 kilometer gedesillusioneerd af.

„Het was best een bizar verhaal”, vertelde Bauke Mollema, op de 25e plaats de beste Nederlander in de door de Belg Remco Evenepoel gewonnen koers. „We hoorden het in de camper en dachten eerst dat het een grapje was. Dit maak je niet elke dag mee. Maar het was serieus, voor hem enorm balen. Het is wel begrijpelijk dat hij daarna afstapt.”

Mollema vertelde dat Van der Poel op een andere verdieping had gelegen. „Ik heb in ieder geval nergens last van gehad. Mathieu zei in de auto op weg naar de start al niet veel. De precieze details weet ik niet, maar hij heeft een slechte nacht gehad.”

De Australische politie had in een verklaring enige uitleg gegeven, zonder daarbij om privacyredenen de naam van Van der Poel te noemen. Er was een 27-jarige man opgepakt op verdenking van mishandeling van twee meisjes van 13 en 14 jaar. Zij zouden zijn geduwd, een van de twee heeft daar een kleine schaafwond aan overgehouden.

Dylan van Baarle bevestigde dat Van der Poel zich elders in het hotel had bevonden. „Hij sliep bij zijn vriendin op een andere etage. Ik heb heerlijk geslapen”, aldus de nummer 2 van vorig jaar.